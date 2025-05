Arabella: „Das Bedürfnis nach Liebe ist zeitlos“

Können Sie sich durch diesen Job auch immer ein bisschen Ihrer eigenen Kindheit in die Gegenwart zurückholen?

Österreich ist generell ein wunderschönes Land und bei diesen Vorstellungstouren mit der Sendung sieht man das noch deutlicher. Ein Erfolgsfaktor der Show ist sicher auch, dass wir im Frühling und Sommer aufzeichnen, wenn alles blüht und grünt. Ich selbst habe Regionen, bei denen mir das Herz besonders weit aufgeht. Ich liebe etwa die schroffen Berge Tirols, weil ich von dort oben einen schönen Überblick habe und das Gefühl mitschwingt, dort anders, intensiver atmen zu können. Da wird all das, was einen so beschäftigt, plötzlich null und nichtig. Die Gegend um den Traunsee ist auch so eine Herzensregion, genauso aber auch das Burgenland. Bei unserem neuen Bauern Rupert dort an der Grenzregion kriegt man Toskana-Vibes. Es ist die Region mit den meisten Sonnenstunden in unserem Land – ich habe schon öfter gesagt, dort würde ich gerne hinziehen.