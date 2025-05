Werkschau: Clint Eastwood feiert 95. Geburtstag

Nach einer leichten Dürre in den 80ern bekam er für den Spätwestern „Erbarmungslos“ den Oscar für den besten Film und die Regie überreicht. Dieses Doppel gelang ihm 2004 noch einmal für „Million Dollar Baby“ – als bislang einziger Person der Hollywood-Historie. In der zweiten Oscar-Nacht bedankte er sich mit dem Satz: „Ich habe Glück, dass ich noch arbeiten kann“. 20 Jahre später ist Eastwood 95 und noch immer aktiv. Erst im Vorjahr drehte er „Juror #2“ ab. Viele behaupteten, dies wäre sein letztes Werk – Hollywood-Insider hingegen attestieren ihm durchaus noch ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen.