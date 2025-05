„taff“ wird 30: Drei Dekaden Fernseh-Popkultur

Für Society-Interessierte war das Magazin von Montag bis Freitag um 17 Uhr schnell ein Pflichttermin. In der allerersten Ausgabe wurde übrigens der in Deutschland damals enorm populäre Boxkampf zwischen Henry Maske und Graciano „Rocky“ Rocchigiani thematisiert, ein Beitrag drehte sich um Öko-Särge aus Pappe. Bekannte Gesichter wie Steven Gätjen, Alexander Mazza oder Stefan Gödde führten im Laufe der Jahre durch den Vorabend oder durch die Ableger „taff extra“ oder „taff weekend“. Die heute dienstälteste Moderatorin ist Annemarie Carpendale, die selbst ein Jubiläum feiert und das Magazin seit 20 Jahren präsentiert. „Für mich ist das größte Geheimnis, dass wir uns immer wieder neu erfinden und uns aber trotzdem immer treu geblieben sind. Das ist wie in einer langjährigen Beziehung: Man kann sich blind aufeinander verlassen“, freut sie sich in einem Statement über die langjährige Zusammenarbeit.