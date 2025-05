Pkw-Überschlag: Lenker (18) in Tiefschlaf versetzt

Drei Einsätze gleichzeitig in unmittelbarer Nähe

Zur selben Zeit wurden die Einsatzkräfte noch an zwei weiteren Orten in der Region gebraucht: Ein Rettungsteam mit Notfallsanitäter wurde zu einem medizinischen Notfall in Kainach geschickt, während der Notarzt beim schweren Verkehrsunfall unabkömmlich war. Und in Stallhofen wurde ein Rotkreuzfahrzeug als Brandambulanz benötigt, nachdem kurz vor 1 Uhr ein Wirtschaftsgebäude in Flammen aufgegangen war. 82 Feuerwehrleute aus dem Bezirk konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus bzw. den angrenzenden Wald verhindern, das Wirtschaftsgebäude wurde ein Raub der Flammen.