Österreichs Botschafter musste im Iran zum Rapport

Die iranischen Raketenangriffe auf Israel haben nun zu diplomatischen Scharmützeln zwischen Österreich und dem Mullah-Regime geführt. Am Mittwoch wurde der iranische Botschafter ins Außenministerium in Wien zitiert, um diesem den rot-weiß-roten Protest gegen diese Aggression deutlich zu machen. Tags darauf musste Österreichs Botschafter in Teheran zum Rapport.