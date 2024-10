Bagger sind da: Stadt zieht Naschmarkt-Umbau durch

Schon haben die Bagger erste Schichten Beton abgetragen: Jetzt wird es ernst mit der Umgestaltung des Naschmarktparkplatzes und der Freifläche hinter dem Marktamt, die bisher von Standlern und dem Bauernmarkt genutzt wurde. In zwei Jahren soll alles fertig sein, trotz angekündigter Proteste. Der Parkplatz wird in zwei Hälften geteilt: 5000 Quadratmeter, also etwa drei Viertel von einem Fußballfeld, sollen zum Grünraum mit rund 80 Bäumen werden. Für Landschaftsplanerin Sabine Dessovic eine heikle Aufgabe: Bautechnisch ist das de facto eine Dachbegrünung auf dem Gewölbe der Wienfluss-Überbauung, das an seinem höchsten Punkt nur 70 Zentimeter unter der Oberfläche liegt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.