Biohacking: Riskanter Weg zum „Mensch 2.0“?

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Körper wie einen Computer aufrüsten, Ihre mentale Leistung verdoppeln und Ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Diese Vision treibt Biohacker weltweit an, die nach Wegen suchen, den menschlichen Körper zu optimieren und zu erweitern. Vom Konsum von Kaffee mit energiefördernden Zusätzen wie Kokosfett über Hitzetherapie in der Sauna, die nachweislich das Risiko für Alzheimer senken kann, bis hin zu implantierten Chips, die kontaktloses Bezahlen ermöglichen, reicht die Palette. Doch ist es tatsächlich so harmlos, wie es auf den ersten Blick scheint?