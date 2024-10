Koalition am Ende | Zuckerl in der Mitte

Zuckerl in der Mitte. Wen wünschen sich die Österreicher in der Regierung? Das fragt die „Krone“ in Fortsetzung der Initiative „Die Stimme Österreichs“. Und unsere Leser melden sich reihenweise zu Wort. Die Stellungnahmen sind zwar nicht repräsentativ – aber sie sollten auch mit gehört werden. Bei den ersten Wortmeldungen zeichnet sich eine leichte Neigung zu einer FPÖ-ÖVP-Regierung bzw. ÖVP-FPÖ-Koalition ab. Aber auch die so genannte „Zuckerl-Koalition“ aus Türkis, Rot und Pink (also ÖVP, SPÖ, Neos) findet viel Zuspruch. Während nicht wenige meinen, man könne doch nicht den Wahlsieger Kickl ins Abseits stellen, finden andere, dass es wichtig sei, eine Koalition gegen Kickl zu schmieden. Ein Leser aus Salzburg findet: „Unterm Strich kann man sagen, dass das Zuckerl in der Mitte der ,leiseren‘ Gesellschaft deutlich mehr Zustimmung findet. Ich zähle mich zu dieser Mitte und möchte, dass eine stabile Regierung die wirklichen Reformen abseits von Radikalität umsetzt.“ Was bei den sehr bunten ersten Wortmeldungen praktisch fehlt: Der Wunsch nach einer Koalition, in der auch die Grünen dabei wären. ÖVP und Grüne – das hat sich (siehe oben) nicht bewährt, das wollen die Österreicher nicht mehr.