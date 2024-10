„Papa tauchte bei der Flut aus dem Koma auf“

Das Schicksal nahm am 25. Juli am Riederberg seinen Ausgang. Denn an diesem Tag brach für die Familie aus Judenau im Bezirk Tulln die bisher so glückliche Welt zusammen. „Mein Papa wurde auf seinem Motorrad völlig schuldlos gerammt und lebensgefährlichst verletzt“, schildert Kathi Wolf, die angesichts dieser Unfalltragödie im Interview mit der „Krone“ noch immer mit den Tränen kämpft.