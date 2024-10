Durchreisende besetzen Platz für Fahrprüfungen

15 Kennzeichen abgenommen

Am ärgerlichsten für Ortsansässige: das Geräusch der Stromgeneratoren und laute Musik zur Schlafenszeit, wie auch der Bürgermeister gegenüber der „Krone“ bestätigt: „Sie halten sich einfach an keine Regeln.“ Erst am Montag waren acht Polizeistreifen und die Finanzpolizei vor Ort – 15 Kennzeichen wurden abgenommen und 15 Organstrafmandate einkassiert.