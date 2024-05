Roma-Durchreiseplatz wird Fall für Finanzpolizei

So früh wie noch nie – am 13. Jänner – waren heuer die ersten Wohnwagen-Gespanne, wie berichtet, am Sinti-&-Roma-Durchreiseplatz an der B1 in Pichling angereist. Und das trotz Wintersperre, nahm die Gruppe sogar in Kauf, dass die Linz AG ihr den Strom verweigerte.