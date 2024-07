Durchreiseplatz leer! Sinti & Roma campen nun hier

Seltsam! In den vergangenen Jahren herrschte Anfang Juli am Durchreiseplatz für Sinti und Roma an der B 1 in Pichling immer schon reges Treiben. Anders heuer: Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Freitagvormittag war weit und breit kein einziger Camper oder Wohnwagen zu sehen. Das Areal ist verwaist, es wartet auf die nächsten Durchreisenden. Laut Anrainern sind die letzten Besucher vor rund eineinhalb Wochen abgereist. Davor war der Platz seit 13. Jänner durchgehend immer gut besucht. Dass es derzeit ungewöhnlich ruhig ist, könnte eventuell auch damit zusammenhängen, dass zuletzt – wie berichtet – die Finanzpolizei am Areal ermittelte.