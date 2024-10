Bombenalarm am Bahnhof: Welche Strafe Tätern droht

Montagabend stand am Grazer Hauptbahnhof und am Ostbahnhof alles still, nachdem per E-Mail bei der Polizei eine Bombendrohung eingegangen war. „Auch wenn es noch so sehr nach einer Scherzmail aussieht, hat die Sicherheit der Personen Vorrang“, erklärt der steirische Polizei-Sprecher die Evakuierung.