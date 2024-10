Kiew wirft Kreml Tötung von Kriegsgefangenen vor

Der Vorfall habe sich in der Nähe der Stadt Pokrowsk an der Ostfront zugetragen – dort hatte die russische Armee ihre Angriffe verstärkt. In einem Video, das in sozialen Medien geteilt wurde, sei zu sehen, wie die Kriegsgefangenen regelrecht hingerichtet werden, als diese „unter feindlicher Kontrolle aus einem Waldstück herauskommen“, erklärte die ukrainische Justiz in einer Mitteilung.