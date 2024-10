Mysteriöse Klingenraketen: Hisbollah in Aufregung

Das Auto blieb äußerlich nahezu unbeschädigt: Nur ein kreuzförmiger Riss in der Windschutzscheibe verrät, dass ein israelisches Projektil auf ein Mitglied der Hisbollah abgefeuert wurde, das nun außerhalb des Autos mit schweren Blutungen medizinisch versorgt wird. Ein Blick auf den Fahrersitz zeigt jedoch schwere Schäden am Interieur. Das Lenkrad wirkt, als wäre es regelrecht in zwei Teile zersägt worden. Spuren einer Explosion sind nicht zu sehen. Was für eine Waffe ist da in Beirut eingeschlagen? Die Folgen der Attacke ähneln jenen US-amerikanischer Drohnenschläge auf Top-Terroristen der Al Kaida, bei denen mit Messern gespickte Raketen eingesetzt worden sein sollen. Krone+ begibt sich auf Spurensuche.