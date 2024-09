Iran zeigt neue Kamikaze-Drohnen und Djihad-Rakete

„Heute sind unsere Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten so stark gewachsen, dass kein Dämon auch nur an eine Aggression gegen unseren lieben Iran denkt“, sagte Präsident Masoud Pezeshkian laut der Nachrichtenagentur IRNA am Samstag bei einer Militärparade in Teheran, wo die Waffen präsentiert wurden.