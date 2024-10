Sekundenschlaf: Schwerer Unfall auf Inntalautobahn

Der 21-Jährige war am Dienstag gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Inntalautobahn in Richtung Kufstein unterwegs. „Bei Weer geriet der Mann, eigenen Angaben zufolge aufgrund von Sekundenschlaf, zu weit nach links und prallte gegen die Mittelleitschiene“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam schwer beschädigt in der Mitte der beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Der Österreicher wurde von der Rettung zur Kontrolle in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. „Die A12 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme nur einspurig passierbar“, so die Exekutive.