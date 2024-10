Luxusleben mit Drogenschmuggel finanziert

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Am Ende sprach die vorsitzende Richterin Verena Wackerle den 41-Jährigen aber im Sinne der Anklage schuldig und verurteilte ihn zu einer unbedingten Haftstrafe von 18 Monaten. Wegen des Bereicherungsvorsatzes muss der Drogendealer zudem der Republik Österreich einen Verfallsbetrag in Höhe von 17.500 Euro bezahlen. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Staatsanwalt Markus Fußenegger meldete hingegen Strafberufung an. Nun wird das Oberlandesgericht Innsbruck über das Strafmaß entscheiden.