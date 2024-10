Omnibus kollidiert mit Pkw: 20-Jähriger verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 6.45 Uhr. Der Omnibus war auf der L11 in Oberhofen unterwegs in Richtung Osten. „Auf Höhe der Ausfahrt mit der Straße Zwischenweger ist der 20-Jährige mit seinem Pkw knapp vor dem Omnibus ausgefahren und ebenfalls in Richtung Osten eingebogen“, so die Ermittler.