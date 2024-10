Studenten in Not: Verzweifelte Suche nach Bleibe

Mit 1. Oktober starteten auch die Universitäten des Landes in ein neues Semester. Alleine in Wien gibt es über 193.000 Studenten. Viele Studienanfänger kommen zum Studieren in die Bundeshauptstadt. Genau so wie Anna Trattnig. Die 18-Jährige Kärntnerin wohnt seit kurzem in einer WG, gemeinsam mit zwei anderen „Ich habe noch Glück gehabt. Für ihr Zimmer zahlt sie im Monat 375 Euro – warm. Alleine ist das nicht mehr schaffbar. Um arbeitet sie jetzt bis mindestens bis März 2025 Vollzeit und startet erst dann mit ihrem Jusstudium. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.