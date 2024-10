„Weltfremder Wahlkampf?“: So lief die SPÖ-Sitzung!

„Ich sehe in dem Ergebnis ehrlich gesagt keinen Regierungsauftrag für die SPÖ. Es war eine ernstzunehmende Denkzettel-Wahl“, richtete der Salzburger SPÖ-Chef David Egger seinem Bundesparteichef Andreas Babler bereits am Wahltag aus. Wenngleich das rote Köpferollen bei den Parteivorstands- und Parteipräsidiumssitzungen am Montag ausblieb, dürfte das schlechte Abschneiden nicht ganz ohne Konsequenzen bleiben. Wer in den Gremien zum Rundumschlag ausholte und um seinen Job fürchten muss.