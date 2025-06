Erst Motorrad gestohlen, dann Unfall verursacht

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag gegen 12.20 Uhr. Der 46-Jährige fuhr in Kirchbichl mit einem Motorrad mit weit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz eines Supermarktes. „Bei der Ausfahrt verlor er die Kontrolle, geriet auf eine Bordsteinkante und verhakte sich an einem Laternenmast“, heißt es von der Polizei.