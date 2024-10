Das Uni-Jahr startet heute mit neuem Rektorat

In welchen Bereichen für die Studenten konkret Verbesserungen erzielt werden müssen, beschreibt Cedric Keller, ÖH-Vorsitzender an der PLUS: „Das fängt an bei den Wohnpreisen in Salzburg. Diese sind für viele Menschen hier eine Herausforderung, doch besonders für Studierende, die oftmals unterhalb der Armutsgrenze leben und jeden Cent zweimal umdrehen müssen, ist die Lage mehr als unzufriedenstellend.“ Auch im Bereich des kulturellen Angebots bestehe Nachholbedarf.