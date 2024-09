„Ich teile den Wahlerfolg ungern mit der ÖVP“

Mit 27,6 Prozent und damit einem Plus von 13,9 Prozent schwebt die Salzburger FPÖ in einem Freudenrausch. Die Freiheitlichen verzeichnen Erfolg um Erfolg. Landtagswahl 2023: zweitstärkste Kraft. Gemeinderatswahl 2024: so viele FPÖ-Bürgermeister wie nie zuvor. EU-Wahl: in allen Gemeinden zugelegt.