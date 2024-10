„Natürlich bin ich ein Fan von Herbert Kickl“

Womit haben Sie die Mitglieder Ihrer Landespartei überzeugt, um diesen aussichtsreichen Listenplatz hinter Thomas Spalt zu erhalten?

Ich denke, dass die Mitglieder der Freiheitlichen Jugend in Vorarlberg, deren Obmann ich ja bin, in den vergangenen Jahren ganz gute Arbeit geleistet haben und dass dies auch innerhalb der Partei so wahrgenommen wurde. Die Verantwortlichen wollten sicher auch ein starkes Zeichen in Richtung Jugend senden und zeigen, dass ihnen diese Altersgruppe wichtig ist.