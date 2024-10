Mehr Neuzulassungen, aber wenige fahren elektrisch

Benziner machen noch immer größten Anteil aus

Im ersten Halbjahr 2024 wurden in Oberösterreich 20.926 Autos neu zugelassen, was ein kleines Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 ergibt. Schaut man sich die Zahlen genau an, fällt auf, dass der größte Anteil bei den Neuzulassungen auf Benziner (32,4 Prozent) zurückzuführen sind. Im Vergleich zum Vorjahr wurden aber um 2,1 Prozent weniger Diesel-Autos verkauft – liegt der Anteil mit 4039 Autos bei 19,3 Prozent.