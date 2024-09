Striktes Nein: Was Tiroler VP-Chef an Kickl stört

Sie sagten als Begründung, FP-Chef Kickl habe noch nichts Verbindendes gesagt. Reicht das oder gibt es noch etwas Anderes, von dem wir nichts wissen?

Die Menschen wollen, dass in Wien nicht mehr gestritten wird. Die Sprache ist das Werkzeug der Politik: Herbert Kickl arbeitet rhetorisch mit dem Vorschlaghammer. Karl Nehammer setzt alles daran, diese Risse in der Gesellschaft zu kitten. Die Volkspartei will die EU verbessern, damit Österreich profitiert. Die Volkspartei will die Neutralität bewahren, indem wir unseren Luftraum überwachen. Die Volkspartei will Terroristen überwachen, um sie frühzeitig ausfindig zu machen, und gezielt gut ausgebildete Menschen nach Österreich holen, damit das Gesundheitssystem funktioniert, die Wirtschaft wächst und der Wohlstand bleibt. Die FPÖ arbeitet hier leider dagegen.