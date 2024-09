LH Mattle bekräftigt: „Nein“ zu Koalition mit FPÖ

Der Tiroler ÖVP-Chef wollte dies für beide Fälle verstanden wissen – für den Fall, sollte die ÖVP Platz eins erreichen, als auch im Falle von Platz zwei. Mattle hatte sich in der Vergangenheit noch schärfer von den Freiheitlichen abgegrenzt als die Bundespartei und die Absage an die FPÖ nicht nur an der Person von Bundesparteiobmann Herbert Kickl festgemacht.