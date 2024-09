Pkw rutscht über Abhang und kracht in Bagger

In dem an Vorarlberg angrenzenden Schweizer Kanton Graunbünden sorgte am Samstag ein Wintereinbruch für einen spektakulären Unfall: In der Orttschaft S-Charl kam ein 68-jähriger Mann mit seinem Pkw auf einer verschneiten Wiese ins Rutschen und stürzte in der Folge über einen Abhang. Der Mann musste mit dem Hubschrauber in ein Spital geflogen werden.