Wildes Auf und Ab für Schwarz-Rot-Blau in Salzburg

Vor fünf Jahren erreichte die Volkspartei in Salzburg das beste Ergebnis in den Bundesländern. Die 46,4 Prozent scheinen am heutigen Sonntag jedoch meilenweit entfernt. „Besonders war 2019 der große Abstand zwischen ersten und zweiten Platz. Die ÖVP hatte fast dreimal so viele Stimmen wie die SPÖ. Das hat es vorher bei einer salzburgweiten Wahl noch nie gegeben“, sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Damit dürfte der zehn Jahre andauernde Aufschwung der ÖVP in Salzburg ein Ende gefunden haben. Nichts Neues für die Schwarzen, die sich im Laufe der vergangenen 79 Jahre immer im Zick-Zack-Kurs bewegten. Das sieht auch bei den Freiheitlichen und Grünen – vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten – ähnlich aus.