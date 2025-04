Was Sie wissen müssen: „Die verdrehte Welt“

Handlung: Auf einer abgelegenen Insel haben die Frauen die Hosen an. Der Männerherrschaft überdrüssig, gründen sie ihr eigenes Königreich: Sie kommandieren und patrouillieren, während die Männer den Haushalt schmeißen. An der Spitze dieses amazonischen Paralleluniversums steht die Generala. Als sie eines Tages von einer Patrouille zurückkehrt, bringt sie zwei Gefangene mit: den Conte und die Marchesa. Der Conte avanciert zum begehrtesten Junggesellen und die Generala plant eine Zwangshochzeit mit ihm – doch er hat sich längst in ihre Untergebene, die Colonella, verliebt. Das Liebesdreieck wird zum Viereck, als Amaranto auftaucht, der ebenfalls ein Auge auf die Colonella geworfen hatte. Just als das Chaos seinen Höhepunkt erreicht, erscheint ein europäisches Schiff und verlangt die Auslieferung der Gefangenen. Ein Kompromiss wird gefunden: Amaranto bekommt die Marchesa und beide dürfen nach Europa. Der Conte bekommt Colonella – die Generala einen Wutanfall.