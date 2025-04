Antonio Salieri – für immer (un-)schuldig

Trotz all dieser Unterschiede waren sich Salieri und Mozart oft näher, als es der ewige Mythos vom Mörder und seinem Opfer glauben machen will. Wortwörtlich belegt das ein Brief Mozarts an seine Frau, in dem er berichtet, Salieri zum gemeinsamen Besuch der Zauberflöte abgeholt zu haben, worüber sich dieser anschließend überaus lobend geäußert habe. Auch auf dem Notenblatt finden sich beide nebeneinander: Zur Feier der Wiedergenesung der von beiden geschätzten Sängerin Nancy Storace komponierten sie gemeinsam ein Lied für die Sopranistin.