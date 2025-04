Gönner baut Bad und will Skimuseum im Ort halten

Es tut sich viel in Werfenweng, dem Ort, der für sanfte Mobilität bekannt wurde. Beim Ortseingang sind gerade zwei Hotels und eine Garage in Bau. Und es fiel am Freitag auch der Startschuss für den Bau des neuen Bades, das beim Aja-Bergresort (früher Travel Charme) entsteht. Es ist kein klassisches Hallenbad, sondern ein Wellness-Bereich mit Sauna- und Familien-Zone. „Auch Einheimische können es nutzen. Das war uns immer wichtig“, betont Bürgermeister Kurt Daxer (ÖVP). Geplant sind beispielsweise auch Schwimmstunden für Schulen zu fairen Tarifen. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen hier die ersten Badegäste planschen.