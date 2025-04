Fliegerabsturz – Angehörige besuchten Adnet

Neffe von Absturzopfer ist mittlerweile selbst Soldat

Seit 2015 steht an der Absturzstelle ein Denkmal. Auf den Tag genau 80 Jahre nach dem Kriegsunglück traf man sich am Freitag hier erneut zu einer Gedenkfeier – unter den Teilnehmern auch Angehörige von Fred Cole. „Mein Opa wäre sehr stolz“, meinte Enkel Jim Aucott-Hall mit Tränen in den Augen. „Es ist wirklich berührend, hier zu sein. Zuhause habe ich selbst ein Wrackteil des Fliegers von 1945“, sagte er. David Cole ist der Neffe von Flugingenieur Fred Cole. Wie sein Onkel steht auch er im Dienst der Royal Air Force. „Und das seit 42 Jahren“, schmunzelte der Brite. Ob sein Onkel mit seinem beruflichen Werdegang einverstanden war? „Darüber haben wir eigentlich nie gesprochen“, meinte er. Die Feier am Adneter Spumberg sei jedenfalls „ein Zeichen, dass wir alle in dauerhaftem Frieden leben wollen.“