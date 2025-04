Ausverkauft! Please Madame haben einen Lauf

Auch die Salzburger Rockband Please Madame kann ihre derzeitige Situation nur schwer in Worte fassen. „Als wir vor Jahren angefangen haben, war keiner da. Und jetzt haben wir in ein paar Monaten zweimal das Salzburger Rockhouse ausverkauft“, hauchte Frontmann und Sänger Dominik Wendl bei ihrem Auftritt am Freitagabend fast ungläubig ins Mikrofon. Und: „Wir wissen eigentlich gar nicht, wieso.“