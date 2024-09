Yener Polat: „Ich sammle kleines Holz“

Der Liebe wegen nach Vorarlberg gezogen

Wie es dazu kam, dass er hier Fuß fasste, will ich wissen. „Ich habe damals an einem Urlaubsstrand am Marmarameer eine Taverne geleitet, obwohl ich viel zu jung dafür war. Aber kreativ war ich, das in jedem Fall. Dort lernte ich ein Mädchen kennen, das, wie man hier sagen würde, aus der zweiten Generation der Gastarbeiter stammte, eine Türkin, die mit zehn Jahren nach Vorarlberg gekommen ist. So verschlug es mich im Jahr 1988 nach Vorarlberg.“ Ob ihm die Integration schwergefallen sei, frage ich Yener. „Mein Glück war, dass ich sofort in einem Fußballverein unterkam. Außerdem war ich Schiedsrichter in der damals noch existierenden Wälderliga, obwohl ich kein Wort Deutsch verstand. Aber egal. Die Regeln sind dieselben. Bis mich nach drei Jahren der Fußballverband zu sich zitierte. Die fragten, ob ich ein Problem habe und sagten: ’Du hast in den ersten zwei Jahren nur fünf Rote Karten gezeigt und jetzt, nach der dritten Runde, schon zehn Rote Karten. Was ist los mit dir?’ Daraufhin antwortete ich: ’Das kann ich euch erklären: Ich weiß jetzt, was alle Schimpfwörter bedeuten.’“