Bierpartei will „Staubwedel“ im Parlament sein

Wlazny stichelt gegen Großparteien

Die Stammtische, die man in vielen Orten abgehalten hatte, seien so gut angekommen, dass ÖVP, SPÖ und FPÖ diese abgekupfert hätten. „Wenns an eigenen Ideen mangelt“, stichelte er in Richtung der Großparteien. Generell sah er sich im Laufe des Wahlkampfs „von vielen Seiten beschossen“.