Kein Neubau in Sicht: Will man dem MCI schaden?

Aber es hat leider ohnedies immer mehr den Anschein, dass im Hintergrund Kräfte am Werk sind, die gezielt gegen das MCI arbeiten und ihm Schaden zufügen wollen. Wenn das so ist, dann ist herauszufinden, warum. Wenn nötig, mithilfe des Rechnungshofes oder gleich der Gerichte. Die Politik muss endlich Farbe bekennen: Ja, ich will, oder nein, ich will nicht!