Irvings England-Debüt soll Austria träumen lassen

Im Tor hat sich indes Simon Spari den Platz von Marco Knaller geschnappt. „Ich glaube stets bis zum Schluss dran, das ist mein Credo in jeder Lebenslage“, sagt Austrias Goalie. Gekommen ist der 1,96-m-Mann im Juli nach Klagenfurt. „Weil mich die Austria als erstes kontaktiert hat, es ein Klub ist, wo man sich in Ruhe entwickeln kann, dir Zeit gegeben wird“, so Simon, der in den ersten fünf Partien nur auf der Bank saß. „Das war eine Enttäuschung, aber so ist das Geschäft – jetzt will ich mich behaupten!“