Ex-Knacki flog jetzt doch von Linzer Polizeischule

Nun also doch! Jener Mühlviertler, der es trotz Verurteilung und Haft in die Linzer Polizeischule geschafft hatte, musste gehen. Am 20. September rüstete er – unfreiwillig – ab, gab Uniform und Dienstwaffe zurück. Es gibt kein Zurück in die Sicherheitsakademie oder die Linzer Inspektion, wo er als Schüler zugeteilt war.