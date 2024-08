Ex-Knacki an Linzer Polizeischule ist unkündbar

So schnell fliegt man aus Exekutive

Wie rasch die Polizei in Oberösterreich bei Verfehlungen von aktiven Beamten reagiert, zeigen einige Beispiele: So flog vor sieben Jahren ein Polizist wenige Jahre vor der Pensionierung hinaus, der teure Kleidung gestohlen und sich, als er erwischt wurde, mit falschem Namen ausgegeben hatte. Mit dem Rausschmiss verlor der Beamte auch seine Pensionsansprüche. Ein Polizist des Landeskriminalamts war vor vier Jahren seine Stelle los, nachdem er im Rausch Kollegen beleidigt und bedroht hatte. Aktuell verlor ein Polizist, der mit Drogen handelte, seinen Job: Er wurde in Wels zu 30 Monaten Haft, davon zehn unbedingt, verurteilt. Ab mehr als einem Jahr bedingter Haft ist der Jobverlust „inklusive“.