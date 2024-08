Ex-Häfnbruder wird jetzt als Polizist ausgebildet

„Jetzt nehmen wir schon jeden!“ In der Exekutive in Oberösterreich rumort es. Denn ein in Deutschland wegen Drogendelikten zu zwei Jahren und sieben Monaten verurteilter Ex-Häftling, der ein Jahr auch abgesessen hatte, hat die Aufnahme in die Linzer Sicherheitsakademie geschafft und drückt hier die Schulbank.