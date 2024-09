Gesperrte Betten! Pflege-Notruf kurz vor der Wahl

„Versorgung allumfänglich gegeben“

Seitens der Landesgesundheitsagentur (LGA) bestätigt man, dass derzeit 257 Betten gesperrt sind. „Im Schnitt waren in der Vorwoche aber mehr als 1500 Betten frei – die Versorgung ist in Niederösterreich jederzeit allumfänglich gegeben“, so ein Sprecher. Auch in Amstetten sei die Versorgung der internistischen Patienten jederzeit gewährleistet, versichert man. Selbsteinweise seien versorgt worden, Notruf 144 habe umliegende Kliniken angefahren. Zudem heißt es seitens der LGA, dass derzeit mehr als 50 Experten am Gesundheitspakt arbeiten: „Dadurch machen wir die medizinische Versorgung in NÖ zukunftsfit und halten gleichzeitig unsere hohen Qualitätsstandards.“