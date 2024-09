Das Ländle trifft sich auf dem Wochenmarkt

Bregenz: Best of Bodensee

Jeden Dienstag und Freitag ist der Kornmarktplatz der „place to be“ in Bregenz. Der Wochenmarkt in der Landeshauptstadt ist mit jenem in Dornbirn vergleichbar, allerdings ist das Getümmel nicht ganz so groß. Am Freitag wird das Angebot durch einen hochwertigen Bauernmarkt ergänzt. Eine echte Bereicherung sind die Marktstandler aus dem deutschen Bodenseeraum.