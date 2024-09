Wer den letzten Showdown im ORF für sich entschied

Bis zu 1,125 Millionen ließen sich die letzte sogenannte Elefantenrunde vor der Wahl am Donnerstagabend in ORF 2 nicht entgehen. Noch ein allerletztes Mal diskutierten die Parteispitzen gegen- und miteinander. „Wie man am Beispiel des US-Präsidenten Joe Biden gesehen hat, kann man bei solchen Duellen Wahlen, Ämter und Stimmen verlieren. Das ist am Donnerstagabend aber nicht passiert“, erklärt Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle.