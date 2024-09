Amok-Drohung: Was Schüler (13) nun erwartet

Gerichtlich kann der 13-jährige Steirer nicht zur Rechenschaft gezogen werden, das wäre erst ab dem 14. Lebensjahr möglich. So kommt die Koordinationsstelle für Gewalt und Radikalisierungsprävention in der Bildungsdirektion zum Zug. Diese bietet seit Beginn des laufenden Semesters eine Begleitung durch Sozialarbeiter für suspendierte Schüler an. Nachdem die Eltern des 13-Jährigen dieser Maßnahme am Freitag zugestimmt haben, ist er nun der erste Steirer, der dieses Programm durchläuft, bestätigt das Büro von Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP).