Grünes Licht für Wohnbau auf Ein-Euro-Grundstück

Sorgen vor Rechtsstreit

ÖVP-Fraktionschef Mario Mayr sieht in dem Beschluss keine gravierende Wesensänderung des Projekts. „Wichtig ist, dass es endlich vorangetrieben ist. Die Baubranche hat sich erholt und der Investor hat jetzt Gefallen an der Umsetzung gefunden. Es geht in die richtige Richtung.“ Ein Rückkauf wäre riskant gewesen, da der Vertrag Auffassungsunterschiede zulässt. „Bei einem Rechtsstreit würden wir weitere Zeit und womöglich Geld verlieren. Und die Bürgerliste hat bisher keinen Nachnutzungsplan fürs Grundstück präsentiert.“