Ist der Ein-Euro-Deal der Gemeinde rechtswidrig?

Eine rechtsverbindliche Beurteilung maßt sich die IKD nicht an. Dies falle in die Zuständigkeit der Gerichte. Zur Kritik am fehlenden Gemeinderatsbeschluss sagt der neue Vorchdorfer ÖVP-Bürgermeister Johann Mitterlehner: „Das ist eine andere Feststellung als die Marktgemeinde gemacht hat. Wir lassen das jetzt so stehen.“