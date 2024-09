„Trost und Rath“: Der Krimi-Pakt mit dem Teufel

Der Genuss der Heimat

Ein wichtiger Markstein der Produktion ist die Steiermark mit dem Fokus auf die Hauptstadt Graz. Für Ostrowski schließt sich hier ein Kreis, waren doch „Nacktschnecken“ (2004) und „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“ (2010) jene Filme, die den gebürtigen Leobener über seine Heimat hinaus bekannt gemacht haben. „Ich wuchs im ,Theater im Bahnhof‘ in Graz auf, das Lokalkolorit war uns immer wichtig. Es gab den Spruch ,truly local, truly universal‘, was so viel heißt wie, dass wenn du echt und authentisch in deinem eigenen Kosmos erzählst, es überall verstanden wird. Ich habe es sehr genossen, in der Stadt zu drehen, in der ich lebe und ansonsten nicht arbeite.“