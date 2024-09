72-Jähriger verfolgt Autodieb mit dem E-Scooter

Nur kurz wollte ein Einheimischer (72) seinen Pkw am Mittwoch in der Garage vor seinem Wohnhaus in Schwaz (Tirol) abstellen, um etwas zu holen. Den Wagen ließ er unversperrt – samt Schlüssel im Auto. Als er nach wenigen Minuten wieder zum PKW gehen wollte, konnte er seinen Augen nicht trauen! Er sah, wie eine männliche Person mit seinem Wagen rückwärts aus der Hausausfahrt fuhr.